Овечкин признан лучшим левым нападающим десятилетия в НХЛ по версии Sportsnet

Второе место занял нападающий "Бостона" Брэд Маршанд, третье - Тэйлор Холл ("Аризона"), четвертое - Джонни Годро ("Калгари"), пятерку замкнул капитан "Далласа" Джейми Бенн.

Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005 года, в 2018 году он с командой выиграл Кубок Стэнли. Всего в регулярных чемпионатах НХЛ 34-летний нападающий провел 1122 матча, в которых набрал 1247 очков (681 гол + 566 передач). Овечкин семь раз завоевывал приз "Морис Ришар Трофи", вручаемый лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. За свою карьеру россиянин трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, что является лучшим показателем среди действующих хоккеистов, а также трижды завоевал "Тед Линдсей Эворд" (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ - прим. ТАСС).

В текущем сезоне он провел 38 матчей, набрав 36 очков (23+13).