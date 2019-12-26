Воронов: готов как школьник работать над сорванным на чемпионате России тройным акселем

КРАСНОЯРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Российский фигурист Сергей Воронов поставил себе тройку по пятибалльной системе за выступление в короткой программе на чемпионате России, он готов как школьник работать над сорванным элементом. Об этом Воронов рассказал журналистам после проката.

Воронов получил за свой прокат короткой программы на чемпионате России, стартовавшем на арене "Платинум" в Красноярске, 79,61 балла, сорвав тройной аксель.

"Прокат оцениваю на тройку, недоволен собой - каскад был еще куда ни шло, но получился не с тройным, а с двойным тулупом. Сделаю выводы и, как школьник, пойду исправлять", - сказал Воронов.

32-летний Воронов отметил, что несмотря на 15-е выступление на чемпионатах России по-прежнему испытывает волнение. "Волнение приятное, я не потерял его", - отметил фигурист.