Фигурист Лазукин не катался месяц перед чемпионатом России из-за болей в колене

КРАСНОЯРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Фигурист Андрей Лазукин месяц не выходил на лед перед чемпионатом России в Красноярске из-за повреждения колена. Об этом спортсмен сообщил журналистам.

Ранее тренер спортсмена Алексей Мишин сообщил ТАСС, что Лазукин испытывает проблемы с коленом правой ноги. Он должен был выступить на декабрьском турнире в Загребе, однако позднее он отказался от поездки по причине травмы. В короткой программе чемпионата России он упростил прыжковую заявку, выполнив четверной тулуп, тройной аксель и каскад из двойного лутца и тройного тулупа. В итоге он набрал 85,56 балла.

"Прокат не был таким хорошим, была допущена грубая ошибка на лутце, - сказал Лазукин. - Больше недоволен, чем доволен. Упростили контент, но все равно произошла ошибка".

"Буквально накануне соревнований, за 2-3 дня изменили контент, - добавил он. - Есть понимание контента в произвольной, там все останется, как было. Довольно спокойно оцениваю себя, недоволен, что допустил ошибку, но убиваться не буду, а упростили короткую программу, потому что была травма колена, месяц перед чемпионатом не катался практически".

Произвольную программу мужчины представят в пятницу.