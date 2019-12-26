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Ночная хоккейная лига

Виталий Прохоров: играть с Путиным в хоккей в одной команде всегда почетно и интересно

По словам олимпийского чемпиона, президент всегда полностью отдается игре

МОСКВА, 26 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Играть в хоккейной команде вместе с президентом РФ Владимиром Путиным всегда почетно и интересно. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Континентальной хоккейной лиги, отвечающий за взаимодействие с Молодежной хоккейной лигой, олимпийский чемпион Виталий Прохоров.

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Команда Путина победила со счетом 8:5 в матче Ночной хоккейной лиги на Красной площади

В среду команда Ночной хоккейной лиги, в составе которой выступали Путин, Прохоров, а также министр обороны РФ Сергей Шойгу и легенды отечественного хоккея Павел Буре, Валерий Каменский и Сергей Федоров, на катке на Красной площади обыграла команду, за которую играли, в частности, губернатор Московской области Андрей Воробьев, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, бизнесмены Геннадий Тимченко, Владимир Потанин и Роман Ротенберг, музыкант Игорь Бутман. Встреча завершилась со счетом 8:5.

"Играть в команде президента - это всегда почетно и интересно. На льду он целеустремленный, всегда на острие атаки, не обращает на внешние факторы никакого внимания, весь в игре, отдается ей полностью, - сказал Прохоров. - Как он говорит, главным в первые годы [занятий хоккеем] было уверенно держаться на льду, а не забрасывать [шайбы]. Потом с каждым годом он прибавлял, у него это получается, учитывая, сколько он тренируется, кроме того, он командный игрок, но и видны его лидерские качества".

В перерыве игры Путин и другие участники матча поздравили Прохорова с днем рождения, в среду олимпийскому чемпиону исполнилось 53 года. "Не ожидал, что меня так поздравят, это инициатива Алексея Геннадьевича Дюмина, ему была высказана особая благодарность. Было очень приятно, это нестандартное событие", - вспомнил Прохоров.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВоробьев, Андрей ЮрьевичШойгу, Сергей КужугетовичРоссияПотанин, Владимир ОлеговичДюмин, Алексей ГеннадьевичБуре, Павел ВладимировичБутман, Игорь Михайлович
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