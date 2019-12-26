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Чемпионат России по фигурному катанию

Синицина и Кацалапов изменили к чемпионату России три элемента в произвольной программе

Оценками за короткую программу в Красноярске фигуристы довольны
Виктория Синицина и Никита Кацалапов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Виктория Синицина и Никита Кацалапов
© Сергей Бобылев/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Танцевальный дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова к чемпионату России в Красноярске изменил три элемента в произвольной программе. Об этом спортсмены рассказали журналистам после проката короткой программы на чемпионате России, стартовавшем в Красноярске.

За свое выступление Синицина и Кацалапов получили 88,43 балла. В финале Гран-при в Турине спортсмены заняли шестое место.

"Удалось разобрать, из-за чего так было в финале - переделали все три последних элемента, добавили один оборот. Мы сами тогда дали повод - у Вики был недочет на элементе, не достояли во вращении. Где-то, может, и простили бы такое, но не в финале Гран-при", - отметил Кацалапов.

Оценками за короткую программу в Красноярске танцоры довольны: "Очень рады цифрам на табло - очень высокая оценка, спасибо судьям. Для нас этот прокат был чуточку не таким, каким мы хотели, были помарки, но в целом достойно", - подчеркнул фигурист.

Фигуристы отметили значимость чемпионата России: "Это огромная ответственность - большой старт, главный турнир страны. Думаю, весь мир наблюдает за этим чемпионатом, хочется пожелать всем, чтобы наша страна могла гордиться тем, что мы тут показываем. Сложно, когда все борются между собой".

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Чемпионат России по фигурному катанию
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