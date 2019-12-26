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Наследие ЧМ-2018

На содержание "Ростов-Арены" из бюджета области в 2020 году направят 12 млн рублей

20 декабря стадион был принят в областную собственность
"Ростов-Арена" Валерий Матыцин/ТАСС
Описание
"Ростов-Арена"
© Валерий Матыцин/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 декабря. /ТАСС/. Порядка 12 млн рублей будет направлено в 2020 году на содержание стадиона "Ростов-Арена" из бюджета Ростовской области, которая получила построенный к чемпионату мира 2018 года стадион в собственность региона. Об этом в четверг ТАСС сообщил первый заместитель губернатора области Игорь Гуськов.

Построенные к чемпионату мира по футболу стадионы в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске должны быть переданы в собственность регионов. Такое положение содержится в подписанной премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым концепции наследия чемпионата мира 2018 года.

"Стадион "Ростов-Арена" принят 20 декабря в областную собственность. Предусмотрены средства с начала 2020 года в размере 12 млн рублей на его содержание", - сообщил он.

Как сообщал ранее Гуськов, на 2020 год предусмотрен следующий порядок финансирования содержания ростовского стадиона: 95% из федерального и 5% - из бюджета Ростовской области.

Арена вмещает более 43 тыс. зрителей. На стадионе были сыграны четыре матча группового этапа мирового первенства по футболу 2018 года и встреча 1/8 финала.

Теги
Наследие ЧМ-2018
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