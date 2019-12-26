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Ралли Дакар

Пилот команды "Камаз-мастер" Николаев назвал пески любимым рельефом трасс на "Дакаре"

Маршрут ралли-марафона впервые пройдет по территории Саудовской Аравии

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Победу в ралли-марафоне "Дакар" 2020 года одержит тот, кто сможет безошибочно преодолеть коварные пески Саудовской Аравии. Такое мнение ТАСС высказал пилот российской команды "Камаз-мастер" Эдуард Николаев.

Маршрут "Дакара" впервые пройдет по территории Саудовской Аравии. За 12 дней (с 5 по 17 января) участникам предстоит преодолеть 7900 км, при этом 5000 км экипажи должны будут пройти в гоночном режиме.

"В этот раз "Дакар" в основном будет песчаным. Причем пески будут и жесткими, и рыхлыми, нам предстоит соревноваться и по песчаным дорогам, и преодолевать сложные дюны, - сказал Николаев. - Пески коварны, но это мой самый любимый рельеф. В песках вообще нельзя расслабляться, тем более на "Дакаре".

На старт 42-го ралли-марафона "Дакар" выйдут 47 экипажей в грузовом зачете. Главными фаворитами в этом классе ежегодно считаются представители "Камаз-мастер" - коллектив из Набережных Челнов 16 раз побеждал в ралли-марафоне. Представители "Камаз-мастер" считают, что в этот раз им предстоит выдержать серьезную конкуренцию со стороны иностранных соперников.

"У нас много сильных соперников - это и чехи Мартин Масик и Алеш Лопрайс, и голландец Мартин ван ден Бринк, экипажи МАЗа уже наступают нам на пятки. Это здорово, что за короткий промежуток времени они смогли достичь высокого уровня. Это произошло не без нашей помощи - многие узлы им были показаны, когда они только начинали. Белорусская команда за короткий период создала хороший грузовик, но и гонщики сами молодцы", - добавил Николаев.

Николаев является пятикратным победителем "Дакара": четыре раза он выиграл ралли-марафон в качестве пилота и однажды - в качестве механика экипажа.

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