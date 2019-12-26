Гонщик Шварцман полагает, что в 2020 году будет чаще работать на симуляторе "Феррари"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Российский пилот Роберт Шварцман считает, что в следующем году будет чаще работать на симуляторе команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Феррари". Об этом он рассказал журналистам.

Шварцман является членом академии "Феррари" и программы развития российского автоспорта SMP Racing.

"У меня было много дней работы на симуляторе "Феррари", думаю, в следующем году будет еще больше, - сказал 20-летний Шварцман. - Им (руководству "Феррари" - прим. ТАСС) все нравится. Я стараюсь давать им максимум информации. Все, что ставится на основную машину, ставится и на симулятор".

Шварцман отметил, что пока никаких разговоров с руководством "Феррари" о тестах за рулем болида "Формулы-1" не было.

В 2019 году Шварцман стал чемпионом гоночной серии "Формула-3". В следующем году он будет выступать в "Формуле-2".