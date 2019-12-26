Медведевой пришлось поменять коньки перед короткой программой чемпионата России

КРАСНОЯРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Двукратной чемпионке мира и Европы Евгении Медведевой пришлось заменить коньки перед короткой программой чемпионата России по фигурному катанию. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил ТАСС, что Медведева повредила ботинок конька.

"Да, это так. Ботинки купили, лезвия установили", - ответил Горшков на вопрос ТАСС.

Короткая программа у женщин пройдет в пятницу, начало - 15:30 мск.