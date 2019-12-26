Ковтун: результаты одиночников на чемпионате России говорят о смене поколений

КРАСНОЯРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Результаты мужчин после короткой программы на чемпионате России в Красноярске свидетельствуют о смене поколений в этом виде. Таким мнением с ТАСС поделился четырехкратный чемпион России Максим Ковтун, завершивший карьеру.

По итогам короткой программы на чемпионате России в Красноярске лидирует 19-летний Макар Игнатов, получивший 88,88 балла - это лучший результат в его карьере. Вторым стал 16-летний Андрей Мозалев (88,34 балла), третьим - 17-летний Петр Гуменник (88,06 балла). Дмитрий Алиев занял четвертое место (87,35), Андрей Лазукин - пятое (85,56), Даниил Самсонов - седьмое (80,88), Александр Самарин - восьмое (80,68).

"В мужском одиночном катании предсказать результат сейчас невозможно, лидеры меняются практически каждый день, идет смена поколений, как ни крути", - отметил Ковтун.

Ковтун отметил результат дебютанта чемпионата 14-летнего Даниила Самсонова: "Я это говорил год назад, говорю и сейчас - всегда его выделял, хотя он и совсем молодой. Не хочется его сглазить или вешать на него лишнюю ответственность, но я считаю, что с таким юниором и теми талантливыми мальчишками, что идут за ним, нам можно не беспокоиться за будущее российского мужского катания".

"Очевидного лидера сегодня нет, нельзя говорить, что Самарин или Алиев на голову выше других, они просто чуть старше, соответственно, дольше выступают на взрослом уровне. Думал, что с легкой головой сможет откатать Сергей Воронов, но сегодня у него был неудачный прокат. Выпусти сегодня на крупные старты Самсонова, он сможет обыгрывать тех, кто борется на самом серьезном уровне, будет в десятке лучших при чистом прокате", - уверен Ковтун.

"Самсонов на первом же взрослом чемпионате России получает за 80 балов, хотя есть негласный закон, по которому дебютантам придерживают оценки", - подчеркнул собеседник ТАСС.