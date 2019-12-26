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Чемпионат России по фигурному катанию

Ростовцев уверен, что ситуация с коньками не повлияет на настрой фигуристки Медведевой

Министр спорта Красноярского края, где проходит мировое первенство, считает, что спортсмены должны быть готовы к внештатным ситуациям

КРАСНОЯРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев считает, что проблемы с коньками не должны повлиять на настрой фигуристки Евгении Медведевой перед выступлением на чемпионате России в Красноярске. Об этом трехкратный чемпион мира по биатлону сообщил ТАСС.

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Двукратной чемпионке мира и Европы Медведевой пришлось менять коньки перед короткой программой национального первенства из-за повреждения ботинка.

"Уверен, что эта внештатная ситуация не должна сказаться на ее настрое, - сказал он. - Спортсмен силен не только физически, но и психологически, он и его команда должны быть к этому готовы прежде всего ментально, материально - это второй вопрос. Когда я работал тренером, был убежден, мы должны быть готовы к любым ситуациям, у каждого было две равноценные винтовки с аналогичными настройками, над которыми работали чуть ли не год. Натяжение спуска, баланс, цвет мушки, расположение наушника, второе - у каждой была запасная ложа, плюс у нас было еще две запасные винтовки на случай "чтобы было".

Короткую программу в рамках чемпионата России женщины представят в пятницу.

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Чемпионат России по фигурному катанию
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