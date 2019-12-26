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Чемпионат России по фигурному катанию

Фигуристы Тарасова и Морозов показали результат выше мирового рекорда на чемпионате России

Они выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар
Евгения Тарасова и Владимир Морозов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Евгения Тарасова и Владимир Морозов
© Сергей Бобылев/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Евгения Тарасова и Владимир Морозов в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию показали результат выше мирового рекорда в соревнованиях спортивных пар. Турнир проходит в Красноярске.

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Спортсмены показали результат 83,91 балла и лидируют после короткой программы. Мировой рекорд был установлен китайцами Суй Вэньцзин и Хань Цуном на этапе Гран-при в Японии - 81,27 балла. Результат Тарасовой и Морозова не будет ратифицирован, так как чемпионат России проходит не под эгидой Международного союза конькобежцев.

Второе место в короткой программе на чемпионате страны заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (80,39), третьими стали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (76,13). Произвольную программу спортивные пары представят в субботу.

Тарасова и Морозов являются серебряными призерами зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане в командных соревнованиях, также в их активе две серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов мира, две золотые, одна серебряная и две бронзовые медали чемпионатов Европы. Спортсмены дважды побеждали на чемпионатах России.

Чемпионат России в Красноярске завершится 29 декабря.

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Чемпионат России по фигурному катанию
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