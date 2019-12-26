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Зимние олимпийские виды спорта

Биатлонист Слепов не ставит перед собой первоочередной задачи попасть на этапы Кубка IBU

Спортсмен отметил, что его главная цель - успешное выступление на следующих стартах "Ижевской винтовки"
Алексей Слепов Станислав Красильников/ТАС
Описание
Алексей Слепов
© Станислав Красильников/ТАС

ИЖЕВСК, 26 декабря. /ТАСС/. Победитель спринтерской гонки на 10 км, которая прошла в четверг в рамках "Ижевской винтовки", Алексей Слепов не ставит перед собой первоочередной цели попасть на январские этапы Кубка Международного союза биатлонистов (IBU). Об этом спортсмен рассказал ТАСС в четверг.

"Цель у меня выступить хорошо в индивидуальной гонке, а там уже будь что будет. Поэтому я не ставлю конкретную задачу попасть [на этапы Кубка IBU], а ставлю задачу хорошо выступить на следующих стартах в Ижевске", - сказал Слепов.

По его словам, приз соревнований - винтовку - получать всегда приятно. "Это всегда радость. Та самая ижевская винтовка, которую дарят как сувенир, она у меня вторая, поэтому очень приятно получить такой знаменательный кубок и поставить его на видную полку в своей комнате", - добавил Слепов.

Спринтерская гонка у мужчин в рамках "Ижевской винтовки" прошла в четверг на территории спортивного комплекса имени Демидова в Ижевске. Победителем стал Слепов с результатом 25 минут 38,0 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах, второе место занял Дмитрий Иванов (отставание - 9,6 секунды; 0 промахов), третье время показал Вадим Филимонов (+32,7; 0). В индивидуальной гонке у женщин успех праздновала Ульяна Кайшева, которая преодолела дистанцию за 44 минуты 57,4 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Второй стала Виктория Сливко (отставание - 59,5 секунды, 2 промаха), третьей - Евгения Павлова (+1.04,5; 2).

В конце декабря правление Союза биатлонистов России утвердило состав сборной для участия в январских этапах Кубка IBU. В мужскую команду попали Семен Сучилов, Кирилл Стрельцов и Василий Томшин, в женскую - Екатерина Глазырина, Анастасия Поршнева, Полина Шевнина и Анна Никулина. Еще три спортсмена в мужской резервной сборной и два в женской будут названы по окончании "Ижевской винтовки".

В субботу в Ижевске пройдут мужская индивидуальная гонка на 20 км и женский спринт на 7,5 км. Соревнования завершатся 29 декабря. Они проходят в Удмуртии в 50-й раз.

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Зимние олимпийские виды спорта
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