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Чемпионат России по фигурному катанию

Урманов считает, что Медведевой по силам быстро адаптироваться к новым конькам

За день до короткой программы чемпионата России фигуристке пришлось менять коньки из-за повреждения ботинка
Алексей Урманов Артур Лебедев/ТАСС
Описание
Алексей Урманов
© Артур Лебедев/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Российская фигуристка Евгения Медведева является профессионалом, поэтому ей по силам быстро адаптироваться к новым конькам за день до выступления в короткой программе на чемпионате России в Красноярске. Таким мнением с ТАСС поделился олимпийский чемпион, тренер Алексей Урманов.

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Медведевой пришлось поменять коньки перед короткой программой чемпионата России

Двукратной чемпионке мира и Европы Медведевой пришлось менять коньки перед короткой программой национального первенства из-за повреждения ботинка. Тренировка, в ходе которой это произошло, была закрыта для прессы.

"Конечно, ботинки для спортсмена со временем становятся удобны, как кроссовки, и еще вопрос, как будет поставлено лезвие, так что произошедшее с Женей - не есть хорошо. Но сегодня выпускают ботинки куда более высокого уровня, их уже не нужно раскатывать так долго, как раньше, спортсмены выходят и прыгают в них с первого дня. И все-таки времени у Жени, чтобы привыкнуть к новому инвентарю, маловато. Но она - профессионал, она быстро адаптируется, поэтому давайте просто пожелаем ей удачного проката", - сказал Урманов.

Женщины представят короткую программу на чемпионате России 27 декабря.

Теги
Медведева, Евгения АрмановнаЧемпионат России по фигурному катанию
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