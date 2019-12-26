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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Брызгалов: вратарь Аскаров не сломается морально после неудачи в матче молодежного ЧМ

Голкипер молодежной сборной России пропустил четыре шайбы за два периода в матче с чехами

МОСКВА, 26 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Голкипер молодежной сборной России по хоккею Ярослав Аскаров не должен психологически сломаться после проигранного матча на чемпионате мира с командой Чехии. Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов.

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Россияне в четверг в стартовом матче мирового первенства проиграли сборной Чехии со счетом 3:4. 17-летний Аскаров сыграл два периода, в которых пропустил четыре гола и был заменен перед заключительной 20-минуткой.

"Знаете, сколько у него в карьере будет неудачных игр, и если после каждой он будет психологически ломаться, то у него нет будущего. Это небольшая неудача на пути, надеюсь, его долгой удачной карьеры. Плюс на лавке стоит Николай Хабибулин (тренер сборной России, чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли - прим. ТАСС), они пообщаются, сделают выводы, они внесут какие-то изменения", - подчеркнул Брызгалов.

"Не думаю, что он сыграл настолько плохо, что все голы можно повесить на него. Хотя, к примеру, в третьем соперник хорошо бросил над щитком, и вратарь с таким потенциалом должен был справиться с таким броском. В ситуации с четвертым голом мало что можно было сделать - бросок был отличным", - добавил он.

По словам Брызгалова, его беспокоит недисциплинированная игра российской команды. "Если она хочет чего-то добиться на этом чемпионате мира, то нужно подтягивать дисциплину, при том, что она играла три раза "три на пять". С таким результатом ничего не добьешься", - отметил он.

В третьем периоде россияне не доставили много проблем чешскому вратарю Лукашу Досталу, считает Брызгалов. "Броски в основном были прямолинейными: в живот или мимо ворот, особой остроты и нацеленности на ворота у российской сборной, чтобы были момент за моментом, я не увидел. Многие аспекты надо подтягивать, и, надеюсь, тренеры справятся, найдут правильные слова", - сказал он.

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