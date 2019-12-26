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ЧМ по рапиду и блицу в Москве

Китайский шахматист Ван Хао лидирует после первого дня ЧМ по рапиду в Москве

Среди российских шахматистов выше других располагаются Даниил Дубов и Александр Мотылев
Описание
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Китаец Ван Хао занимает первое место после первого дня чемпионата мира по быстрым шахматам. Соревнования проходят в Москве.

Спортсмен после пяти туров набрал 4,5 очка, столько же в активе израильтянин Ильи Смирина, азербайджанца Шахрияра Мамедьярова, поляка Яна-Кшиштофа Дуды и представителя США Переса Лейньера Домингеса. Ван Хао опережает своих соперников по дополнительным показателям. Шесть шахматистов, среди которых россияне Даниил Дубов, Александр Мотылев, а также чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, набрали по 4 очка.

В женском турнире первые три строчки занимают грузинка Мери Арабидзе, россиянка Ольга Гиря и Ирина Булмага из Румынии, набравшие по 4 очка после четырех туров. В активе шести спортсменок по 3,5 очка, среди них - россиянки Алина Кашлинская и Дарья Чарочкина.

По правилам быстрых шахмат каждый игрок получает по 15 минут на партию с добавлением 10 секунд за каждый ход. Чемпионат мира по рапиду завершится 28 декабря. Чемпионат мира по блицу пройдет 29-30 декабря.

Теги
ЧМ по рапиду и блицу в Москве
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