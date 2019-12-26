{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Еврокубки

Ватутин: проведение матчей Евролиги в Калининграде для ЦСКА дороже, чем в Москве

Российский клуб в четверг принимал итальянский "Милан" в Калининграде и победил со счетом 78:75
Президент БК ЦСКА Андрей Ватутин Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Президент БК ЦСКА Андрей Ватутин
© Антон Новодережкин/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 26 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Расходы ЦСКА на проведение матча баскетбольной Евролиги в Калининграде были выше в два-три раза по сравнению с аналогичной встречей в московском "Мегаспорте". Об этом ТАСС заявил президент армейского клуба Андрей Ватутин.

ЦСКА одержал победу над итальянским клубом "Милан" со счетом 78:75 в домашнем матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в Калининграде.

В сентябре было объявлено, что матч с "Миланом" и встреча против греческого "Панатинаикоса", которая состоится 3 января, пройдут в Калининграде. Причиной переноса стала занятость московских арен в период новогодних праздников.

"Поддержка была сумасшедшей, спасибо городу, который откликнулся на нашу проблему. Видно, что мы сделали правильный выбор, доверившись Калининграду. Рассматривали и другие города - Белград, Минск, даже Дубай. Отмечу своих сотрудников, которые здорово все организовали за короткое время, ведь мы все привезли из Москвы - от паркета до колец, сделали в лучшем виде", - сказал Ватутин.

ЦСКА одержал в Евролиге третью победу подряд, последний раз армейцы проигрывали 12 декабря в гостевом матче против израильского "Маккаби" (80:90). "Расходы на проведение были в два-три раза больше, чем в "Мегаспорте". Однако это не имеет значения. Главное, что все получилось отлично, а мы одержали победу", - добавил президент клуба.

В турнирной таблице ЦСКА занимает пятое место, одержав в 16 матчах 11 побед, "Милан" с восьмью победами идет на восьмой позиции. Следующим матчем Евролиги для ЦСКА станет игра с "Панатинаикосом". "Милан" в этот же день примет петербургский "Зенит".

Реклама на ТАСС
WTA
Теннисистка Бьянка Андрееску признана спортсменкой года в Канаде
Она стала лауреатом премии Бобби Розенфельд
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС