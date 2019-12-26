Ватутин: проведение матчей Евролиги в Калининграде для ЦСКА дороже, чем в Москве

КАЛИНИНГРАД, 26 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Расходы ЦСКА на проведение матча баскетбольной Евролиги в Калининграде были выше в два-три раза по сравнению с аналогичной встречей в московском "Мегаспорте". Об этом ТАСС заявил президент армейского клуба Андрей Ватутин.

ЦСКА одержал победу над итальянским клубом "Милан" со счетом 78:75 в домашнем матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в Калининграде.

В сентябре было объявлено, что матч с "Миланом" и встреча против греческого "Панатинаикоса", которая состоится 3 января, пройдут в Калининграде. Причиной переноса стала занятость московских арен в период новогодних праздников.

"Поддержка была сумасшедшей, спасибо городу, который откликнулся на нашу проблему. Видно, что мы сделали правильный выбор, доверившись Калининграду. Рассматривали и другие города - Белград, Минск, даже Дубай. Отмечу своих сотрудников, которые здорово все организовали за короткое время, ведь мы все привезли из Москвы - от паркета до колец, сделали в лучшем виде", - сказал Ватутин.

ЦСКА одержал в Евролиге третью победу подряд, последний раз армейцы проигрывали 12 декабря в гостевом матче против израильского "Маккаби" (80:90). "Расходы на проведение были в два-три раза больше, чем в "Мегаспорте". Однако это не имеет значения. Главное, что все получилось отлично, а мы одержали победу", - добавил президент клуба.

В турнирной таблице ЦСКА занимает пятое место, одержав в 16 матчах 11 побед, "Милан" с восьмью победами идет на восьмой позиции. Следующим матчем Евролиги для ЦСКА станет игра с "Панатинаикосом". "Милан" в этот же день примет петербургский "Зенит".