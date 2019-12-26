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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Канадские хоккеисты обыграли американцев в матче молодежного чемпионата мира

Во встрече соперников сборной России по группе родоначальники хоккея оказались сильнее со счетом 6:4

ТАСС, 27 декабря. Сборная Канады одержала победу над командой США со счетом 6:4 в матче первого тура группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею. Турнир проходит в Чехии.

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Коннор Макмайкл (24-я минута), Барретт Хэйтон (27, 51), Нолан Фут (34), Алексис Лафреньер (57) и Тай Делландреа (59). У проигравших отличились Шейн Пинто (4, 57), Артур Калиев (19) и Ник Робертсон (53).

Сборные Канады и США на молодежном чемпионате мира выступает в группе B с командами России, Германии и Чехии, матчи этой группы проходят в Остраве. В следующей встрече канадская команда 28 декабря сыграет со сборной России, которая ранее в четверг проиграла чехам (3:4), американцы 27 декабря встретятся с немцами.

В группе A, игры которой проводятся в Тршинеце, выступают сборные Казахстана, Словакии, Финляндии, Швейцарии и Швеции. В четверг сборная Швейцарии обыграла команду Казахстана со счетом 5:3, шведы в овертайме оказались сильнее финнов (3:2).

В плей-офф чемпионата мира выйдут по четыре команды из каждой группы, сборные, которые займут пятые места, сыграют серию до двух побед (2, 4 и 5 января), проигравший покинет элитный дивизион молодежного чемпионата мира, его место на следующем турнире займет сборная Австрии, которая выиграла соревнования первого дивизиона в группе А. Молодежный чемпионат мира завершится 5 января 2020 года.

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