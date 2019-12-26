"Химки" проиграли "Виллёрбану" в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 27 декабря. Российский баскетбольный клуб "Химки" проиграл французскому "Виллёрбану" со счетом 88:92 в гостевом матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Самыми результативными игроками матча стали защитник "Химок" Янис Тимма и защитник "Виллёрбана" Дэвид Лайти. В их активе по 20 очков.

В турнирной таблице "Химки" занимают седьмое место, одержав восемь побед и потерпев восемь поражений. "Виллёрбан" располагается девятом месте, тоже одержав восемь побед при восьми поражениях.

В следующем туре "Химки" 3 января на выезде сыграют с турецким "Анадолу Эфесом". "Виллёрбан" в тот же день примет испанский "Реал".