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ММА

Куинтон Джексон считает, что у Федора Емельяненко нет слабостей

Соперник россиянина выразил надежду, что ему и Емельяненко удастся провести красивый бой
Куинтон Джексон Игорь Беляев/ТАСС
Описание
Куинтон Джексон
© Игорь Беляев/ТАСС

ТОКИО, 27 декабря. /ТАСС/. Российский боец Федор Емельяненко не имеет каких-либо слабостей. Такое мнение в пятницу на пресс-конференции в Токио высказал предстоящий соперник Емельяненко американец Куинтон Джексон.

"Я самый большой фанат Федора, не могу говорить о его слабостях. У него их нет, никаких слабостей. Он - Последний Император", - подчеркнул Джексон.

Соперник россиянина также выразил надежду, что ему и Федору Емельяненко удастся провести красивый бой и порадовать зрителей на арене Saitama Super, где начинались карьеры обоих бойцов. "Федор является первым настоящий тяжеловесом, самым крупным соперником, с которым мне предстоит встретиться. Я жду этого боя с нетерпением", - отметил Джексон.

Бой Емельяненко - Джексон состоится на турнире Bellator в Японии 29 декабря. Всего на счету 43-летнего Емельяненко 35 побед и шесть поражений в ММА, еще один бой был признан несостоявшимся. Джексон - бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В активе 41-летнего американца 38 побед и 13 поражений.

Теги
Емельяненко, Федор ВладимировичММА
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