Драчев: СБР привлечет к решению проблем с подготовкой лыж специалистов из ФЛГР

ИЖЕВСК, 27 декабря. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) будет использовать помощь экспертов Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) при работе со шлифмашинами, также организация намерена привлечь к этой деятельности зарубежных специалистов. Об этом сообщил ТАСС президент СБР Владимир Драчев.

На этапе Кубка мира во французском Анси, который завершился 22 декабря, российская сборная неоднократно сталкивалась с проблемами при подготовке инвентаря и лыж, в частности из-за теплых погодных условий. Драчев сообщил, что СБР надеется решить проблемы до чемпионата мира, в том числе за счет приобретения специальной шлифмашины.

"У нас есть очень хороший опыт нашей лыжной федерации, я уже встречался с Еленой Вяльбе (президент ФЛГР - прим. ТАСС), поговорил с ней, пообщался по поводу поддержки российского биатлона командой сервиса лыжников, они готовы будут нам оказать техническое содействие и разъяснить некоторые позиции, которые нам нужны для приобретения машины", - сказал Драчев, уточнив, что в Центр спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд России уже приняли на работу первых сотрудников, которые будут заниматься данным вопросом.

"Взяли на работу двух человек, которые сейчас работают, вчера в ЦСП в Минспорте их утвердили, на данный момент они встречаются с лыжниками и обговаривают все", - добавил собеседник.

Кроме того, по словам Драчева, Министерство спорта РФ и Олимпийский комитет России готов оказать содействие в привлечении иностранных специалистов к работе в этом направлении. "Минспорт России и олимпийский комитет, конечно, тоже готовы поддержать нас, оказать содействие, в том числе по договорам о привлечении иностранных специалистов, потому что мы сами не можем финансировать до такой степени. У нас есть возможность через олимпийский комитет профинансировать иностранных специалистов, будем сейчас обращаться для того, чтобы с нового года сделать этот контракт", - добавил президент СБР.

Он также обратил внимание на то, что сборные, которые использовали подобное оборудование на этапе Кубка мира во Франции выглядели заметно лучше, нежели команды не имеющие современных шлифмашин. "Кто имеет такие машины - норвежцы, французы, немцы, шведы - они все в элите, а у кого их нет, видно по результатам в Анси. Сразу было заметно, что бежит Норвегия, Франция, а остальные были потеряны", - сказал Драчев.

Результаты в Анси

Этап Кубка мира в Анси состоялся на прошлой неделе. В мужском спринте лучшим из россиян стал Александр Логинов, который пришел к финишу 11-м, в аналогичной гонке у женщин Светлана Миронова финишировала на четвертом месте. В гонке преследования у мужчин Логинов показал 13-й результат, у женщин в пасьюте лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, которая финишировала на 14-й строчке. В масс-старте Логинов занял 11-е место, у женщин Екатерина Юрлова-Перхт финишировала шестой.