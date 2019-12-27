Латынина назвала "безобразием" коллективные санкции WADA к российскому спорту

9 декабря исполком WADA единогласно принял решение лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: на четыре года Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. РУСАДА в свою очередь не согласилось с данным решением, теперь дело должно быть рассмотрено Спортивным арбитражным судом (CAS).

"Это безобразие - то, что сейчас происходит с допингом, в наше время этого никогда не было, и если кто-то из спортсменов допускал какую-то неприятность в отношении лично себя, то пусть он лично и отвечает за это. Почему же сейчас начинаются разговоры по поводу того, чтобы отстранить все виды спорта или вообще страну? И правильно сказал Владимир Путин - почему страна должна отвечать, почему WADA решает эти вопросы, а не Международный олимпийский комитет (МОК)?" - сказала Латынина.