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Чемпионат России по фигурному катанию

Урманов рассчитывает увидеть борьбу в соревнованиях одиночников на чемпионате России

По итогам короткой программы лидирует Макар Игнатов - 88,88 балла
Алексей Урманов Артур Лебедев/ТАСС
Описание
Алексей Урманов
© Артур Лебедев/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании и тренер Алексей Урманов рассчитывает, что мужчины на чемпионате России в Красноярске покажут настоящую борьбу и подарят болельщикам как можно больше чистых прокатов. Об этом он рассказал ТАСС.

По итогам короткой программы лидирует Макар Игнатов - 88,88 балла, вторым стал Андрей Мозалев (88,34), третьим - Петр Гуменник (88,06).

"В короткой программе мужчин на чемпионате России борьбы я не увидел, надеюсь, что это все-таки произойдет в произвольной. Что же касается разницы в баллах у лидеров, то она не такая уж и большая, это отыгрывается. Также хотелось бы увидеть побольше чистых прокатов, в том числе от лидеров - в короткой из 17 участников лишь трем это более-менее удалось", - отметил Урманов.

Произвольную программу мужчины покажут 27 декабря. Начало - 12:15 мск.

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