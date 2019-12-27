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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Глава РУСАДА Ганус отправил уведомление в WADA о несогласии с санкциями в отношении России

В отправленный пакет документов входит письмо-уведомление, которое утверждено советом учредителей, сопроводительное письмо генерального директора РУСАДА, перевод протокола совета учредителей и письмо офицера по этике
Глава РУСАДА Юрий Ганус Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Глава РУСАДА Юрий Ганус
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус отправил уведомление во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) о несогласии с санкциями в отношении российского спорта. Об этом Ганус сообщил ТАСС в пятницу.

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Во вторник общее собрание членов РУСАДА (совет учредителей) приняло рекомендацию наблюдательного совета РУСАДА о несогласии с санкциями WADA. РУСАДА необходимо было отправить уведомление о несогласии WADA до 30 декабря, которое теперь подаст уведомление о споре в Спортивный арбитражный суд (CAS).

"Уведомление только что отправлено. В отправленный пакет документов входит письмо-уведомление, которое утверждено советом учредителей, сопроводительное письмо генерального директора РУСАДА, перевод протокола совета учредителей и письмо офицера по этике", - сказал Ганус.

9 декабря исполком WADA единогласно принял решение лишить статуса соответствия РУСАДА. Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: на четыре года Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. Однако до вердикта CAS эти санкции не вступят в силу.

Теги
РоссияГанус, Юрий АлександровичВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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