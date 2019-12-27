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Чемпионат России по фигурному катанию

Танцоры Степанова и Букин заявили, что не экономили сил на чемпионате России в Красноярске

На турнире россияне завоевали серебро

КРАСНОЯРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин заявили, что не экономили сил во время выступления в произвольной программе в танцах на льду на чемпионате России, проходящем на арене "Платинум" в Красноярске. Об этом фигуристы рассказали журналистам после выступления.

Степанова и Букин завоевали серебро с результатом 219,72 балла, получив право выступить в составе сборной России на чемпионате Европы в австрийском Граце. Чемпионат страны выиграли Виктория Синицина и Никита Кацалапов (220,74), третье место заняли Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (197,73).

"Не согласен [с мнением], что мы экономили силы - было приятно кататься, зрители поддерживали каждый элемент. Мы "горели", эмоционально отдавались прокату", - заявил Букин.

"Мы катались настолько в эмоциях, что я не могу сказать, где в прокате у нас были шероховатости - не помню, что было не так. Прокат не был близок к максимуму, но ошибок не помню", - сказала Степанова.

Подводя итоги первой половины сезона, Степанова сообщила, что она вышла интересной: "Эта половина сезона получилась, скажем так, интересной. Тренеры [Ирина Жук и Александр Свинин], думаю, тоже переживают, в голове у них много задач, у них тут еще две пары, а наша задача - кататься".

Чемпионат России в Красноярске является отборочным турниром к чемпионату Европы в австрийском Граце. Согласно принципу отбора Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) на этот турнир, в команду попадают два первых номера по результатам чемпионата России, третий определяется решением тренерского совета и утверждается исполкомом ФФККР.

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Чемпионат России по фигурному катанию
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