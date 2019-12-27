Синицина и Кацалапов считают, что не смогли полностью раскрыться на чемпионате России

При этом в произвольном танце они уступили занявшим итоговое второе место Александре Степановой и Ивану Букину.

КРАСНОЯРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, не смогли показать свой максимум с эмоциональной точки зрения в произвольной программе на чемпионате России в Красноярске. Об этом они сообщили журналистам.

"На самом деле самое сложное - начать соревнования, вчера был более напряженный день, но сегодня ни в коем случае не расслабленный, - сказала Синицина. - Мы подошли хладнокровно к выступлению. Шероховатости? Я бы так не сказала, были моменты, где можно было выложиться лучше, но мы контролировали себя".

"Сегодня не до конца удалось раскрыться, - добавил Кацалапов. - Старались больше контролировать элементы. [Тренер Александр] Жулин сказал, что мы - пара следующего четырехлетия? Он нам говорит другое, мы очень много работаем, прикладываем все усилия".

Соревновательная часть чемпионата России завершится 28 декабря. Согласно критериям Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), по итогам национального первенства будет сформирован состав сборной на чемпионат Европы в австрийском Граце.