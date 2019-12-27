Ганус: РУСАДА выполнило все требования совета учредителей

24 декабря общее собрание членов РУСАДА (совет учредителей), куда входят главы Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР), приняло рекомендацию наблюдательного совета организации о несогласии с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA). В пятницу РУСАДА отправило уведомление о несогласии с санкциями, теперь WADA подаст уведомление о споре в Спортивный арбитражный суд (CAS).

"На данный момент мы выполнили все требования, которые были определены нашим советом учредителей. В установленный срок мы отправили пакет документов в WADA, данный пакет содержал уведомление о несогласии с санкциями в установленной форме. Так как внести изменения в письмо было невозможно, я счел необходимым написать сопроводительное письмо, которое содержало мою позицию по данному вопросу. Как руководитель национального антидопингового агентства я должен информировать наши спортивные власти о тех или иных последствиях, помимо этих документов было письмо офицеров по этике, четвертый документ - это протокол общего собрания, на котором основывалось данное решение", - сообщил Ганус.

9 декабря исполком WADA единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия, что должно повлечь санкции в отношении российского спорта: страна на четыре года лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены не смогут выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Кроме того, государственным служащим и членам ОКР будет запрещено посещать указанные события в качестве официальных лиц.