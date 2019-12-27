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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Ганус критически относится к решению наблюдательного совета и совета учредителей РУСАДА

В пятницу РУСАДА отправило уведомление о несогласии с санкциями санцкий WADA
Глава РУСАДА Юрий Ганус Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Глава РУСАДА Юрий Ганус
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус придерживается критической позиции относительно решения наблюдательного совета и общего собрания членов организации (совета учредителей) о несогласии с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта. Об этом сообщается в сопроводительном письме Гануса в WADA, которое приводит пресс-служба РУСАДА.

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24 декабря общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендацию наблюдательного совета организации о несогласии с санкциями WADA. В пятницу РУСАДА отправило уведомление о несогласии с санкциями, теперь WADA подаст уведомление о споре в Спортивный арбитражный суд (CAS).

"Придерживаясь критической позиции к решениям наблюдательного совета и собрания учредителей [РУСАДА], в связи с вероятными рисками, при этом не имея возможности влиять на них, считаю необходимым заявить о критической значимости использования, в ходе международного сотрудничества и тем более в ходе расследований, принципов интеграции, транспарентности и доверия, на базе которых выстраивается работа нового РУСАДА. С сожалением сообщаю вам, что все мои попытки, включая попытки внести изменения в уведомление РУСАДА, потерпели неудачу", - говорится в письме.

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"РУСАДА заверяет вас, что продолжит свою работу в полном соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом и выполнит свою миссию по защите основного права спортсменов на участие в соревнованиях без допинга. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с вами в интересах спорта без допинга в мире", - сообщается в письме.

9 декабря исполком WADA единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия, что должно повлечь санкции в отношении российского спорта: страна на четыре года лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены не смогут выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Кроме того, государственным служащим и членам ОКР будет запрещено посещать указанные события в качестве официальных лиц.

Теги
Ганус, Юрий АлександровичВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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