Ганус критически относится к решению наблюдательного совета и совета учредителей РУСАДА

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус придерживается критической позиции относительно решения наблюдательного совета и общего собрания членов организации (совета учредителей) о несогласии с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта. Об этом сообщается в сопроводительном письме Гануса в WADA, которое приводит пресс-служба РУСАДА.

24 декабря общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендацию наблюдательного совета организации о несогласии с санкциями WADA. В пятницу РУСАДА отправило уведомление о несогласии с санкциями, теперь WADA подаст уведомление о споре в Спортивный арбитражный суд (CAS).

"Придерживаясь критической позиции к решениям наблюдательного совета и собрания учредителей [РУСАДА], в связи с вероятными рисками, при этом не имея возможности влиять на них, считаю необходимым заявить о критической значимости использования, в ходе международного сотрудничества и тем более в ходе расследований, принципов интеграции, транспарентности и доверия, на базе которых выстраивается работа нового РУСАДА. С сожалением сообщаю вам, что все мои попытки, включая попытки внести изменения в уведомление РУСАДА, потерпели неудачу", - говорится в письме.