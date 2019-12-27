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Крушение самолета Bek Air в Казахстане

Матч КХЛ между "Барысом" и московским "Динамо" начнется с минуты молчания

Ранее стало известно, что казахстанский клуб отменил все развлекательные мероприятия перед игрой в связи с крушением самолета

ТАСС, 27 декабря. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Барысом" и московским "Динамо", который пройдет 27 декабря в Нур-Султане, начнется с минуты молчания в память о жертвах авиакатастрофы, произошедшей в пятницу утром в Казахстане. Об этом сообщила пресс-служба КХЛ.

В пятницу самолет авиакомпании "Бек эйр" Fokker 100 ("Фокер-100"), выполнявший рейс по маршруту Алма-Ата - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение, а затем столкнулся с двухэтажным строением, на борту самолета находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. По последним данным, погибли 15 человек.

"Сегодняшняя игра регулярного чемпионата КХЛ в Нур-Султане между "Барысом" и московским "Динамо" начнется с минуты молчания в память о жертвах авиакатастрофы. Континентальная хоккейная лига выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что казахстанский клуб отменил все развлекательные мероприятия перед игрой в связи с крушением самолета.

"Барыс" занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 50 очков в 39 матчах, "Динамо" идет третьим на Западе, имея в активе 53 очка после 41 встречи.

Теги
Крушение самолета Bek Air в Казахстане
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