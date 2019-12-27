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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Ганус: российские легкоатлеты практически не имеют шансов поехать на Игры в Токио

В пятницу РУСАДА отправило WADA уведомление о несогласии с санкциями WADA, теперь организация подаст уведомление о споре в Спортивный арбитражный суд
Гендиректор РУСАДА Юрий Ганус Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Гендиректор РУСАДА Юрий Ганус
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус считает, что у российских легкоатлетов практически нет шансов на участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом Ганус в пятницу заявил журналистам.

Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

9 декабря исполком WADA принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом страны. К участию в этих стартах они будут допускаться в качестве нейтральных спортсменов, причем право выступать получат только те атлеты, которые докажут непричастность к возможным допинговым нарушениям. В расследовании, опубликованном WADA, утверждается, что под подозрение в нарушении антидопинговых правил попали 66 легкоатлетов из России.

"Сейчас у чистых спортсменов сохраняется возможность участия в Играх. При этом я скажу, что у легкоатлетов этих шансов практически нет, потому что восстановление Всероссийской федерации легкой атлетики приостановлено. На данный момент [прыгунье в высоту Марии] Ласицкене отказано в аккредитации на международные соревнования в Глазго 15 февраля", - сказал Ганус.

В пятницу РУСАДА отправило WADA уведомление о несогласии с санкциями, теперь WADA подаст уведомление о споре в Спортивный арбитражный суд (CAS).

ВФЛА с ноября 2015 года лишена членства в World Athletics в связи с чередой допинговых нарушений российскими легкоатлетами. По этой причине спортсмены страны допускаются к международным стартам только в нейтральном статусе.

Теги
Ганус, Юрий АлександровичВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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