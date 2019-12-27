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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Ивлев считает неэтичным решение Гануса об отправке дополнительного письма в WADA

В своем сопроводительном письме глава РУСАДА написал, что придерживается критической позиции относительно решения наблюдательного совета и общего собрания членов организации (совета учредителей) о несогласии с санкциями WADA
Глава наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев Александр Ивлев Александр Щербак/ТАСС
Описание
Глава наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев Александр Ивлев
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Глава наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Александр Ивлев назвал неэтичным решение генерального директора РУСАДА Юрия Гануса отправить во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вместе с уведомлением о несогласии с санкциями в отношении России свое сопроводительное письмо с изложением видения ситуации. Об этом он рассказал ТАСС в пятницу.

24 декабря общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендацию наблюдательного совета организации о несогласии с санкциями WADA, утвержденными на исполкоме организации 9 декабря. В пятницу РУСАДА отправило уведомление о несогласии с санкциями, теперь WADA подаст уведомление о споре в Спортивный арбитражный суд (CAS). В своем сопроводительном письме Ганус написал, что придерживается критической позиции относительно решения наблюдательного совета и общего собрания членов организации (совета учредителей) о несогласии с санкциями WADA.

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"Мы его уполномочили составлять письмо о том, что мы не принимаем те санкции и последствия несоответствия РУСАДА, которые WADA приняло 9 декабря. Это письмо он отправил, - сказал Ивлев. - Для меня кажется странным [второе письмо]. Считаю, что определенные вещи нужно координировать со всеми участниками процесса, тем более, что проходило заседание набсовета РУСАДА с его участием, представители РУСАДА были на общем собрании".

"Вещи, которые уходят в WADA по данному вопросу, должны быть скоординированы. Это вопрос банальной этики", - добавил он.

9 декабря исполком WADA единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия, что должно повлечь санкции в отношении российского спорта: страна на четыре года лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены не смогут выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Кроме того, государственным служащим и членам Олимпийского комитета России будет запрещено посещать указанные события в качестве официальных лиц.

Теги
Ганус, Юрий АлександровичВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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