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Чемпионат России по фигурному катанию

Фигурист Самсонов заявил, что не ощущал разницы в возрасте на чемпионате России

В произвольной программе фигурист попытался исполнить два самых сложных четверных прыжка - лутц и флип, однако обе попытки завершились падением

КРАСНОЯРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Разница в возрасте никак не сказывалась на фигуристе Данииле Самсонове во время взрослого чемпионата России в Красноярске. Об этом он сообщил журналистам.

Дебютант чемпионатов России 14-летний Самсонов - самый младший участник нынешнего национального первенства в мужском одиночном катании. В произвольной программе фигурист попытался исполнить два самых сложных четверных прыжка - лутц и флип, однако обе попытки завершились падением. По сумме двух выступлений он набрал 240,21 балла.

"Не все получилось, был достаточно хорошо готов, не знаю, что произошло, будем исправлять, - сказал Самсонов. - Главное, опыт выступления со взрослыми при таком большом зале, по возрасту мы все сюда проходим. Маленьким по сравнению с ними себя не чувствовал, я пытался показать на что готов, что могу здесь выступать. Внимание СМИ не напрягает, я просто стараюсь работать над собой, чтобы продвигать российское мужское одиночное катание".

Чемпионат России завершится в воскресенье показательными выступлениями.

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Чемпионат России по фигурному катанию
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Чемпионат России по фигурному катанию
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