Власенко считает, что РУСАДА имеет большие шансы на победу в CAS над WADA

МОСКВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) имеет большие шансы на то, чтобы выиграть дело в Спортивном арбитражном суде (CAS) у Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу санкций в отношении российского спорта. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации синхронного плавания России, Федерации водного поло России и Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко.

24 декабря общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендацию наблюдательного совета организации о несогласии с санкциями WADA, утвержденными на исполкоме организации 9 декабря. В пятницу РУСАДА отправило уведомление о несогласии с санкциями, теперь WADA подаст уведомление о споре в Спортивный арбитражный суд (CAS). Согласно санкциям WADA, российские спортсмены могут выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира в нейтральном статусе, а Россия не может принимать подобного рода соревнования.

"У нас очень большие шансы на победу. В наших видах спорта мы не знаем, что такое допинг. Поэтому думаю, мы поедем на Олимпиаду, но я не могу говорить, будем ли мы выступать под своим флагом или гимном, - сказал Власенко. - По каждому спортсмену будет жесткое решение. Если кто-то в свое время отбывал дисквалификации за допинг, то его не пустят, и к этому надо быть готовым".

По словам Власенко, легко юристам, которые будут отстаивать права РУСАДА, не будет. "Надо готовиться к этим судам основательно, очень четко и грамотно выстроить линию защиты, легкой прогулки не будет. Что касается именно наших спортсменов, то они поедут в любом случае, поедут защищать свою страну. Они патриоты, поедут как на войну, мы это прошли в Бразилии, когда назло всем выиграли золото", - отметил он.