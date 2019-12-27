{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Власенко считает, что РУСАДА имеет большие шансы на победу в CAS над WADA

По словам президента Федерации синхронного плавания России, Федерации водного поло России и Российской федерации прыжков в воду, легко юристам, которые будут отстаивать права РУСАДА
Президент Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Президент Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) имеет большие шансы на то, чтобы выиграть дело в Спортивном арбитражном суде (CAS) у Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу санкций в отношении российского спорта. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации синхронного плавания России, Федерации водного поло России и Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко.

24 декабря общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендацию наблюдательного совета организации о несогласии с санкциями WADA, утвержденными на исполкоме организации 9 декабря. В пятницу РУСАДА отправило уведомление о несогласии с санкциями, теперь WADA подаст уведомление о споре в Спортивный арбитражный суд (CAS). Согласно санкциям WADA, российские спортсмены могут выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира в нейтральном статусе, а Россия не может принимать подобного рода соревнования.

"У нас очень большие шансы на победу. В наших видах спорта мы не знаем, что такое допинг. Поэтому думаю, мы поедем на Олимпиаду, но я не могу говорить, будем ли мы выступать под своим флагом или гимном, - сказал Власенко. - По каждому спортсмену будет жесткое решение. Если кто-то в свое время отбывал дисквалификации за допинг, то его не пустят, и к этому надо быть готовым".

По словам Власенко, легко юристам, которые будут отстаивать права РУСАДА, не будет. "Надо готовиться к этим судам основательно, очень четко и грамотно выстроить линию защиты, легкой прогулки не будет. Что касается именно наших спортсменов, то они поедут в любом случае, поедут защищать свою страну. Они патриоты, поедут как на войну, мы это прошли в Бразилии, когда назло всем выиграли золото", - отметил он.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
Реклама на ТАСС
Чемпионат России по фигурному катанию
Шулепов считает странной критику его костюма с дизайном формы заключенных Освенцима
В нынешнем сезоне он выступает в произвольной программе под музыку из фильма "Список Шиндлера" и использует данный костюм
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС