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Чемпионат России по фигурному катанию

Шулепов считает странной критику его костюма с дизайном формы заключенных Освенцима

В нынешнем сезоне он выступает в произвольной программе под музыку из фильма "Список Шиндлера" и использует данный костюм
Антон Шулепов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Антон Шулепов
© Сергей Бобылев/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Российский фигурист Антон Шулепов считает странным, что болельщики начали критиковать его соревновательный костюм, в дизайне которого использованы элементы форм заключенных немецкого концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Об этом он сообщил журналистам.

В нынешнем сезоне он выступает в произвольной программе под музыку из фильма "Список Шиндлера" и использует данный костюм. Международный союз конькобежцев (ISU) включил этот костюм в список кандидатов на звание лучшего по итогам сезона, однако позднее поменял его на костюм Шулепова из короткой программы и принес извинения.

"ISU номинировал мой костюм, а потом посыпались гневные комментарии про нацизм, - сказал Шулепов. - Но это костюм по фильму, кто фильм смотрел, тот знает, он [главный герой] спасал людей. Он в начале фильма был в костюме дипломата, а после войны люди вручили ему робу в знак сопричастности".

"Я не расстроился, просто мне странно, что люди подумали что-то плохое, - добавил он. - Было бы плохое, там бы не звезда Давида была, роба, на ней число 1200 - столько людей он спас. И он плакал в конце, что мог спасти больше, все было по фильму".

Фигурист заявил, что не понимает позиции ISU по данному вопросу. "Все затихло, и слава богу, ведь многие писали хорошие комментарии - благодарили за память, и этого я тоже не ожидал. И я вообще не знаю, зачем тогда его выбирали, мы и в дальнейшем будем кататься в костюмах под образы, они должны попадать, но костюма нациста больше не будет. И я же не мог катать это, как Юля Липницкая в красном пальто?" - заключил Шулепов.

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Чемпионат России по фигурному катанию
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