Фигурист Алиев считает, что победа на чемпионате России добавит ему уверенности

Алиев в произвольной программе чисто исполнил четверной лутц, однако затем допустил падения на четверном тулупе и на дорожке шагов. По сумме двух прокатов он получил 260,98 балла и впервые в карьере завоевал золото национального первенства.

КРАСНОЯРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Завоевавший золото чемпионата России фигурист Дмитрий Алиев полагает, что этот титул придаст ему уверенности в собственных силах. Об этом он сообщил журналистам.

"Первый раз такие ощущения, такие странные эмоции, я знал, зачем сюда еду, на что способен, - сказал Алиев. - Ожидание - самое противное, шестой стартовый номер - и ты сидишь и ждешь. По 10-балльной шкале я оцениваю себя на семь, были ошибки, но мне нравилось состояние, что чувствую себя лучше от старта к старту. Произвольную же - на вялую восьмерочку, но чувствую себя внутри спортсменов - хочется бороться с другими и с самим собой, это плюс".

"Подшлифуем, будем работать над собой, - добавил фигурист. - Чемпион России - это титул, страна у нас большая, и эта победа добавит мне уверенности, стержня в характере. Я этого хотел - ощущать себя чемпионом России, рад, что так закончилось".

Такое Алиев сообщил, что планирует поменять ботинки коньков: "Думаю, сменю ботинки - пора, хана им".

Соревновательная часть чемпионата России завершится 28 декабря. По итогам национального первенства будет сформирован состав сборной на чемпионат Европы.