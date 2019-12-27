{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат России по фигурному катанию

Фигуристка Косторная показала результат выше мирового рекорда на чемпионате России

Спортсменка набрала за свой прокат в короткой программе 89,86 балла
Алена Косторная Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Алена Косторная
© Сергей Бобылев/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Алена Косторная продемонстрировала результат выше мирового рекорда в женском одиночном катании в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Красноярске.

Спортсменка показала результат 89,86 балла. Мировой рекорд в короткой программе также принадлежит Косторной (85,45), он был установлен в финале Гран-при в декабре (Косторная стала победительницей финала). Результат Косторной не будет ратифицирован, так как чемпионат России проходит не под эгидой Международного союза конькобежцев.

Теги
Чемпионат России по фигурному катанию
Реклама на ТАСС
Чемпионат России по фигурному катанию
Туктамышева заявила, что недовольна прыжками в короткой программе чемпионата России
Фигуристка с небольшой помаркой при приземлении выполнила тройной аксель
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС