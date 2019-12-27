Фигуристка Косторная показала результат выше мирового рекорда на чемпионате России

КРАСНОЯРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Алена Косторная продемонстрировала результат выше мирового рекорда в женском одиночном катании в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Красноярске.

Спортсменка показала результат 89,86 балла. Мировой рекорд в короткой программе также принадлежит Косторной (85,45), он был установлен в финале Гран-при в декабре (Косторная стала победительницей финала). Результат Косторной не будет ратифицирован, так как чемпионат России проходит не под эгидой Международного союза конькобежцев.