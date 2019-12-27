Туктамышева заявила, что недовольна прыжками в короткой программе чемпионата России

КРАСНОЯРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Елизавета Туктамышева недовольна тем, как исполнила прыжки в короткой программе чемпионата России в Красноярске. Об этом она сообщила журналистам.

23-летняя фигуристка во время короткой программы с небольшой помаркой при приземлении выполнила самый сложный прыжок из доступных в данной дисциплине у женщин - тройной аксель. За выступление она получила 75,74 балла.

"Учитывая состояние до старта, я выступлением довольна, - сказала Туктамышева. - Было волнение, которое могло помешать выступить так, как на тренировках. Прокатом довольна, хотя он был и неидеальным, завтра хотелось бы откатать увереннее, прыжки были не совсем классные, не совсем такие, как я умею делать, хочется выходить, тарабанить все, что могу и уходить".

Также фигуристка высказалась относительно уровня конкуренции в российском женском катании. "Это как в танцах - конкуренция такая, что никаких недочетов нельзя допускать, - сказала она. - Конечно, меня это заводит, в таком развитии, как сейчас, я еще никогда не была в своей карьере".

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года, России в сезоне-2012/2013, также в ее активе победа в финале Гран-при - 2015. В нынешнем сезоне спортсменка завоевала две бронзовые награды на этапах Гран-при.

Произвольные программы фигуристки представят в субботу. По итогам чемпионата России будет сформирован состав сборной России на чемпионат Европы 2020 года в Австрии.