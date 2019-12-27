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Чемпионат России по фигурному катанию

Косторная: похвала Тутберидзе дороже рекордных баллов

Фигуристка показала результат выше мирового рекорда в короткой программе на чемпионате России
Алена Косторная Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Алена Косторная
© Сергей Бобылев/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Алена Косторная получила больше удовольствия от похвалы своих тренеров, чем от рекордных баллов за короткую программу на чемпионате России в Красноярске. Об этом она рассказала журналистам.

16-летняя фигуристка в ходе короткого проката чисто сделала самый сложный прыжок из доступных в данной дисциплине у женщин - тройной аксель, а также тройной лутц и каскад из тройного флипа и тройного тулупа. За свое выступление она получила 89,86 балла, что является неофициальным мировым рекордом - по правилам Международного союза конькобежцев (ISU) рекорды, установленные на национальных турнирах, не ратифицируются. Действующий мировой рекорд в короткой программе принадлежит Косторной (85,45).

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Фигуристка Косторная показала результат выше мирового рекорда на чемпионате России

"Я больше радовалась не баллам, а тому, что сказала Этери Георгиевна (Тутберидзе, тренер спортсменки - прим. ТАСС), я впервые от нее слышала такие слова. Какие? Просто похвалили, пока это [прокат] лучшее из того, что было. Доказала себе, что можно кататься чисто и хорошо", - сказала спортсменка.

По итогам чемпионата России будет сформирован состав сборной на чемпионат Европы 2020 года. "Я люблю кататься, когда много народу, мне это помогает, - отметила Косторная. - Не мешает ли отбор? В прошлом году было полегче, но просто надо сделать свою работу, а федерация распределит".

Также Косторная рассказала об отношении к своей короткой программе. "Я катаю ее второй год, стараюсь хорошо передать образ, не абы как, но суперэйфории от этой программы нет, - отметила она. - В произвольной если сделаю два прыжка, все - живу в музыке. Тут я знаю, что я должна передать".

Произвольные программы женщины представят в субботу.

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Чемпионат России по фигурному катанию
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