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ЧМ по рапиду и блицу в Москве

Победители чемпионата мира по рапиду и блицу получат трофеи из золота и серебра

Высота каждого трофея весом около 1,5 кг составляет 35 сантиметров

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Победители чемпионата мира по шахматному рапиду и блицу, который проходит в Москве, получат кубки, сделанные из золота и серебра. Об этом стало известно во время презентации трофеев, которая состоялась в "Лужниках", передает корреспондент ТАСС с места событий.

В "Лужниках" проходит чемпионат мира по блицу и рапиду, который завершится 30 декабря. Турнир проводится под патронажем короля Саудовской Аравии Салмана, однако второй год подряд он проходит в России (в 2018 году чемпионат мира принимал Санкт-Петербург). Саудовская Аравия получила право на проведение трех турниров, но смогла принять только первый (в 2017 году), который получился скандальным. Из-за отказа в оформлении виз в чемпионате мира не принимали участия израильские шахматисты.

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Трофеи, которые получат победители чемпионата мира, изготовлены из серебра и золота с покрытием из золота толщиной 6 микрон. Высота каждого трофея весом около 1,5 кг составляет 35 сантиметров. В презентации приняли участие президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович и президент Федерации шахмат Саудовской Аравии Рами Алтассан.

В соревнованиях мужчин по рапиду после первого игрового дня лидировал китаец Ван Хао, который в пяти партиях набрал 4,5 очка, столько же в активе израильтянина Ильи Смирина, азербайджанца Шахрияра Мамедьярова, поляка Яна-Кшиштофа Дуды и представителя США Переса Лейньера Домингеса. Ван Хао опережает своих соперников по дополнительным показателям. Шесть шахматистов, среди которых россияне Даниил Дубов, Александр Мотылев, а также чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, набрали по 4 очка.

В женском турнире первые три строчки занимают грузинка Мери Арабидзе, россиянка Ольга Гиря и Ирина Булмага из Румынии, набравшие по 4 очка после четырех туров. В активе шести спортсменок по 3,5 очка, среди них - россиянки Алина Кашлинская и Дарья Чарочкина.

Чемпионат мира по рапиду завершится 28 декабря. Чемпионат мира по блицу пройдет 29-30 декабря.

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ЧМ по рапиду и блицу в Москве
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