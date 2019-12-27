Колобков считает, что "закон Родченкова" нарушает систему спортивных правоотношений

Палата представителей Конгресса США в октябре проголосовала за законопроект об уголовной ответственности за допинговый сговор, который получил название "Антидопинговый акт Родченкова" (The Rodchenkov Anti-Doping Act) по имени главного информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова. Он распространяется на все соревнования, проводимые в соответствии с правилами WADA, но не действует в отношении североамериканских профессиональных лиг.

"Закон Родченкова нарушает всю систему спортивных правоотношений. Потому что система, может, и не совсем совершенна, я имею в виду Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и все спортивное право, но она действующая. Влияние этого закона до конца еще никем не просчитано. Более того, он противоречит основным принципам спорта и спортивного права, это автономия принятия решений спортивными организациями", - сказал Колобков.

Министр спорта высказался по поводу несправедливости крайне жестких мер в отношении российского спорта, учитывая, что отечественная антидопинговая система в последнее время функционирует на достаточно высоком уровне. "WADA опубликовало результаты тестирований за 2017 год по количеству антидопинговых нарушений, где Россия не входит в топ-3. Там находятся другие страны, и американцы входят в тройку стран с наибольшим количеством нарушений. В последний год Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вышло на хороший уровень и берет порядка 9 тыс. проб, государство обеспечивает полностью все финансирование организации. WADA постоянно проводит мониторинг работы РУСАДА и отмечает хорошую работу нашего антидопингового агентства", - отметил Колобков.

9 декабря исполком WADA единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия, что должно повлечь санкции в отношении российского спорта: страна на четыре года лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены не смогут выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Санкции не вступят в силу до вердикта Спортивного арбитражного суда.

"Акт Родченкова", в частности, подразумевает, что преследованию со стороны США может подвергнуться любой человек в любой точке мира, если он участвует в соревнованиях с американским присутствием, будь то спортсмен или спонсор.