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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Колобков считает, что "закон Родченкова" нарушает систему спортивных правоотношений

Министр спорта подчеркнул, что последствия действия этого акта не просчитаны

ТАСС, 27 декабря. Министр спорта РФ Павел Колобков считает, что принятие "акта Родченкова" нарушает всю систему правоотношений в мировом спорте. Такое мнение глава Минспорта РФ высказал в эфире телеканала "Россия-24".

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Палата представителей Конгресса США в октябре проголосовала за законопроект об уголовной ответственности за допинговый сговор, который получил название "Антидопинговый акт Родченкова" (The Rodchenkov Anti-Doping Act) по имени главного информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова. Он распространяется на все соревнования, проводимые в соответствии с правилами WADA, но не действует в отношении североамериканских профессиональных лиг.

"Закон Родченкова нарушает всю систему спортивных правоотношений. Потому что система, может, и не совсем совершенна, я имею в виду Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и все спортивное право, но она действующая. Влияние этого закона до конца еще никем не просчитано. Более того, он противоречит основным принципам спорта и спортивного права, это автономия принятия решений спортивными организациями", - сказал Колобков.

Министр спорта высказался по поводу несправедливости крайне жестких мер в отношении российского спорта, учитывая, что отечественная антидопинговая система в последнее время функционирует на достаточно высоком уровне. "WADA опубликовало результаты тестирований за 2017 год по количеству антидопинговых нарушений, где Россия не входит в топ-3. Там находятся другие страны, и американцы входят в тройку стран с наибольшим количеством нарушений. В последний год Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вышло на хороший уровень и берет порядка 9 тыс. проб, государство обеспечивает полностью все финансирование организации. WADA постоянно проводит мониторинг работы РУСАДА и отмечает хорошую работу нашего антидопингового агентства", - отметил Колобков.

9 декабря исполком WADA единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия, что должно повлечь санкции в отношении российского спорта: страна на четыре года лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены не смогут выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Санкции не вступят в силу до вердикта Спортивного арбитражного суда.

"Акт Родченкова", в частности, подразумевает, что преследованию со стороны США может подвергнуться любой человек в любой точке мира, если он участвует в соревнованиях с американским присутствием, будь то спортсмен или спонсор.

Теги
Колобков, Павел АнатольевичВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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