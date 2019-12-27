Медведева выступила в короткой программе на чемпионате России в сломанных коньках

КРАСНОЯРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхёнчхане фигуристка Евгения Медведева выступила в короткой программе на чемпионате России в коньках, которые сломались у нее в четверг на предстартовой тренировке. Об этом спортсменка сообщила журналистам в пятницу после завершения короткой программы на турнире, проходящем на арене "Платинум" в Красноярске.

"Я сделала максимум из того, что могла. К сожалению, болит нога. Коньки сломаны, это те же коньки, в которых я тренировалась вчера. Сложный был день, было неприятное падение, после чего сломался ботинок", - рассказала Медведева.

"Мы попытались найти новую пару, но не нашлось ни [нужной] модели, ни размера. Лучшее, что было, это коньки для новичков. Сняли лезвия с этих, поставили на те коньки, что для новичков, но ничего хорошего не вышло, поменяли обратно", - сообщила Медведева.

Спортсменка отметила, что на разминке у ее ничего не получалось: "Не получилось ничего - сейчас сделала все, что могла. Честно, старалась вообще не думать и доверяться тренировке. Чувствую себя растерянно и неприятно. Завтра буду пытаться кататься в тех же коньках, давайте подождем, дайте мне время".

Фигуристки представят произвольную программу в субботу.