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КХЛ

Латвийский хоккеист Артур Кулда стал игроком "Северстали"

Ранее контракт с защитником расторгло рижское "Динамо"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Северсталь" подписал контракт до конца сезона с латвийским защитником Артуром Кулдой. Об этом сообщает пресс-служба череповецкого клуба.

В нынешнем сезоне КХЛ 31-летний Кулда выступал за рижское "Динамо", в составе которого провел шесть матчей регулярного сезона. В этих играх он отметился двумя результативными передачами. В пятницу стало известно, что рижский клуб решил расторгнуть соглашение с Кулдой.

Латвийский защитник ранее уже выходил на лед в составе "Северстали" - в прошлом сезоне на его счету 59 матчей за череповецкую команду, в которых он набрал 7 очков (2 шайбы + 5 голевых передач). До этого Кулда играл в КХЛ за китайский "Куньлунь", финский "Йокерит", уфимский "Салават Юлаев" и новосибирскую "Сибирь". В общей сложности он провел 375 матчей в КХЛ, в которых набрал 73 очка (20+53).

За сборную Латвии Кулда сыграл в 44 матчах, в которых набрал 10 очков (5+5).

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