Фигуристка Косторная призналась, что на турнирах без Загитовой чего-то не хватает

КРАСНОЯРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Рекордсменка мира в короткой программе и по сумме баллов фигуристка Алена Косторная призналась, что в отсутствие олимпийской чемпионки соотечественницы Алины Загитовой ей не хватает знакомого лица. Такое мнение она высказала на пресс-конференции.

Ранее Загитова объявила о перерыве в карьере. Чемпионат России, который проходит в Красноярске, стал первым турниром в сезоне, в котором она не участвует.