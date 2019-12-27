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Чемпионат России по фигурному катанию

Фигуристка Косторная призналась, что на турнирах без Загитовой чего-то не хватает

Чемпионат России стал первым турниром в сезоне, который пропускает олимпийская чемпионка

КРАСНОЯРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Рекордсменка мира в короткой программе и по сумме баллов фигуристка Алена Косторная призналась, что в отсутствие олимпийской чемпионки соотечественницы Алины Загитовой ей не хватает знакомого лица. Такое мнение она высказала на пресс-конференции.

Ранее Загитова объявила о перерыве в карьере. Чемпионат России, который проходит в Красноярске, стал первым турниром в сезоне, в котором она не участвует.

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"Алина тренируется, мы встречаемся [на катке], - сказала Косторная. - Нет ничего особенного в том, что она не поехала. Нельзя сказать, что это что-то сверхъестественное, есть ощущение, что едешь - и кого-то не хватает, нет знакомого лица".

Косторная лидирует после короткой программы в женском одиночном катании на чемпионате России. Спортсменка показала результат 89,86 балла, он превышает мировой рекорд, который также принадлежит Косторной (85,45). Результат Косторной не будет ратифицирован, так как чемпионат России проходит не под эгидой Международного союза конькобежцев.

Второе место по итогам короткой программы занимает действующая чемпионка России, серебряный призер финала Гран-при сезона-2019/20 Анна Щербакова (79,93), третье - бронзовый призер финала Гран-при сезона-2019/20 Александра Трусова (76,46).

Теги
Чемпионат России по фигурному катанию
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