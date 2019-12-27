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КХЛ

"Спартак" впервые с 2008 года победил в гостях "Трактор" в матче КХЛ

Красно-белые одержали пятую победу подряд
Хоккеисты "Спартака" Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Спартака"
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 27 декабря. Московский "Спартак" со счетом 5:2 обыграл на выезде челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе столичного клуба отличились Патрик Херсли (11-я минута), Денис Кокарев (36), Мартиньш Карсумс (37), Яков Рылов (44) и Илья Зубов (59). У хозяев шайбы забросили Дмитрий Калинин (1) и Вячеслав Основин (35).

Для нападающего "Трактора" Руслана Карлина эта встреча стала 200-й в КХЛ, для Кокарева - 600-й в регулярных чемпионатах лиги. Голкипер "Спартака" Никита Беспалов в своей 100-й встрече стал рекордсменом клуба по победам среди вратарей - 38, опередив по этому показателю Дмитрия Кочнева.

"Спартак" не мог победить в Челябинске с 2008 года, когда москвичи выиграли со счетом 4:1. Домашняя победная серия "Трактора" в противостоянии с красно-белыми насчитывала девять матчей.

Одержав пятую победу кряду, "Спартак" набрал 53 очка в 41 матче и занимает четвертое место в таблице Западной конференции, "Трактор" прервал трехматчевую победную серию и продолжает замыкать таблицу Востока, в активе клуба 35 очков в 43 встречах.

В следующем матче "Спартак" встретится 29 декабря в гостях с "Сочи", "Трактор" 30 декабря на своем льду сыграет с омским "Авангардом".

Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Западная конференция
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1СКА4218552210113-8160
2ЦСКА402422039117-6759
3Динамо Мск4220413212122-9455
4Спартак4117341412118-9753
5Йокерит3917513310112-10452
6Локомотив4115351116112-10648
7Витязь401424431385-9747
8Торпедо4215423117118-11046
9Сочи411311161985-10737
10Северсталь42724362084-12135
11Динамо Мн41621552292-14628
12Динамо Р41750122673-12727
Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс402512318117-7260
2Авангард4120132411100-8154
3Автомобилист4015712411102-9552
4Барыс401651071192-8451
5Салават Юлаев421641501699-9447
6Куньлунь421533231697-10247
7Сибирь401910321586-9045
8Металлург Мг421423431694-9145
9Адмирал391344121587-9545
10Нефтехимик411224241798-10342
11Амур401313231879-8939
12Трактор431330212484-11335

 

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