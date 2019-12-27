"Спартак" впервые с 2008 года победил в гостях "Трактор" в матче КХЛ

ТАСС, 27 декабря. Московский "Спартак" со счетом 5:2 обыграл на выезде челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе столичного клуба отличились Патрик Херсли (11-я минута), Денис Кокарев (36), Мартиньш Карсумс (37), Яков Рылов (44) и Илья Зубов (59). У хозяев шайбы забросили Дмитрий Калинин (1) и Вячеслав Основин (35).
Для нападающего "Трактора" Руслана Карлина эта встреча стала 200-й в КХЛ, для Кокарева - 600-й в регулярных чемпионатах лиги. Голкипер "Спартака" Никита Беспалов в своей 100-й встрече стал рекордсменом клуба по победам среди вратарей - 38, опередив по этому показателю Дмитрия Кочнева.
"Спартак" не мог победить в Челябинске с 2008 года, когда москвичи выиграли со счетом 4:1. Домашняя победная серия "Трактора" в противостоянии с красно-белыми насчитывала девять матчей.
Одержав пятую победу кряду, "Спартак" набрал 53 очка в 41 матче и занимает четвертое место в таблице Западной конференции, "Трактор" прервал трехматчевую победную серию и продолжает замыкать таблицу Востока, в активе клуба 35 очков в 43 встречах.
В следующем матче "Спартак" встретится 29 декабря в гостях с "Сочи", "Трактор" 30 декабря на своем льду сыграет с омским "Авангардом".
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|СКА
|42
|18
|5
|5
|2
|2
|10
|113-81
|60
|2
|ЦСКА
|40
|24
|2
|2
|0
|3
|9
|117-67
|59
|3
|Динамо Мск
|42
|20
|4
|1
|3
|2
|12
|122-94
|55
|4
|Спартак
|41
|17
|3
|4
|1
|4
|12
|118-97
|53
|5
|Йокерит
|39
|17
|5
|1
|3
|3
|10
|112-104
|52
|6
|Локомотив
|41
|15
|3
|5
|1
|1
|16
|112-106
|48
|7
|Витязь
|40
|14
|2
|4
|4
|3
|13
|85-97
|47
|8
|Торпедо
|42
|15
|4
|2
|3
|1
|17
|118-110
|46
|9
|Сочи
|41
|13
|1
|1
|1
|6
|19
|85-107
|37
|10
|Северсталь
|42
|7
|2
|4
|3
|6
|20
|84-121
|35
|11
|Динамо Мн
|41
|6
|2
|1
|5
|5
|22
|92-146
|28
|12
|Динамо Р
|41
|7
|5
|0
|1
|2
|26
|73-127
|27
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|40
|25
|1
|2
|3
|1
|8
|117-72
|60
|2
|Авангард
|41
|20
|1
|3
|2
|4
|11
|100-81
|54
|3
|Автомобилист
|40
|15
|7
|1
|2
|4
|11
|102-95
|52
|4
|Барыс
|40
|16
|5
|1
|0
|7
|11
|92-84
|51
|5
|Салават Юлаев
|42
|16
|4
|1
|5
|0
|16
|99-94
|47
|6
|Куньлунь
|42
|15
|3
|3
|2
|3
|16
|97-102
|47
|7
|Сибирь
|40
|19
|1
|0
|3
|2
|15
|86-90
|45
|8
|Металлург Мг
|42
|14
|2
|3
|4
|3
|16
|94-91
|45
|9
|Адмирал
|39
|13
|4
|4
|1
|2
|15
|87-95
|45
|10
|Нефтехимик
|41
|12
|2
|4
|2
|4
|17
|98-103
|42
|11
|Амур
|40
|13
|1
|3
|2
|3
|18
|79-89
|39
|12
|Трактор
|43
|13
|3
|0
|2
|1
|24
|84-113
|35