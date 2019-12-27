"Спартак" впервые с 2008 года победил в гостях "Трактор" в матче КХЛ

ТАСС, 27 декабря. Московский "Спартак" со счетом 5:2 обыграл на выезде челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе столичного клуба отличились Патрик Херсли (11-я минута), Денис Кокарев (36), Мартиньш Карсумс (37), Яков Рылов (44) и Илья Зубов (59). У хозяев шайбы забросили Дмитрий Калинин (1) и Вячеслав Основин (35).

Для нападающего "Трактора" Руслана Карлина эта встреча стала 200-й в КХЛ, для Кокарева - 600-й в регулярных чемпионатах лиги. Голкипер "Спартака" Никита Беспалов в своей 100-й встрече стал рекордсменом клуба по победам среди вратарей - 38, опередив по этому показателю Дмитрия Кочнева.

"Спартак" не мог победить в Челябинске с 2008 года, когда москвичи выиграли со счетом 4:1. Домашняя победная серия "Трактора" в противостоянии с красно-белыми насчитывала девять матчей.

Одержав пятую победу кряду, "Спартак" набрал 53 очка в 41 матче и занимает четвертое место в таблице Западной конференции, "Трактор" прервал трехматчевую победную серию и продолжает замыкать таблицу Востока, в активе клуба 35 очков в 43 встречах.

В следующем матче "Спартак" встретится 29 декабря в гостях с "Сочи", "Трактор" 30 декабря на своем льду сыграет с омским "Авангардом".