Словацкие хоккеисты выиграли у казахстанцев в матче молодежного чемпионата мира

ТАСС, 27 декабря. Сборная Словакии обыграла команду Казахстана со счетом 3:1 в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 20 лет). Турнир проходит в Чехии.

В составе словаков шайбы забросили Оливер Окуляр (25-я минута), Даниэль Ткач (58) и Роберт Джуган (60), у сборной Казахстана отличился Максим Мусоров (30).

Сборные Словакии и Казахстана на молодежном чемпионате мира выступают в группе А вместе с командами Швейцарии, Швеции и Финляндии. В турнирной таблице лидируют швейцарцы (3 очка, 1 матч), вторыми идут словаки (3, 1), третьими - шведы (2, 1), четвертыми - финны (1, 1), пятыми - казахстанцы (0, 2).

В следующей встрече словаки сыграют с финнами в субботу, сборная Казахстана встретится с командой Финляндии в воскресенье.

Позднее в субботу пройдет матч сборных Германии и США, которые выступают в группе В вместе с командами России, Канады и Чехии. В четверг российская команда в овертайме уступила сборной Чехии (3:4), в субботу россияне встретятся с канадцами, начало матча в 21:00 мск.

В плей-офф чемпионата мира выйдут по четыре команды из каждой группы, сборные, которые займут пятые места, сыграют серию до двух побед (2, 4 и 5 января), проигравший покинет элитный дивизион молодежного чемпионата мира, его место на следующем турнире займет сборная Австрии, которая выиграла соревнования первого дивизиона в группе А. Молодежный чемпионат мира завершится 5 января 2020 года.