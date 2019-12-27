Орсер заявил, что Медведева должна справиться с проблемой с коньками в субботу

КРАСНОЯРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Канадский тренер Брайан Орсер заявил, что его подопечная фигуристка Евгения Медведева должна преодолеть проблему с коньками во время выступления в произвольной программе чемпионата России в субботу. Об этом Орсер заявил ТАСС.

После короткой программы Медведева занимает пятое место, набрав 71,08 балла. Ей пришлось выступать в коньках, которые сломались у нее в четверг на предстартовой тренировке. Спортсменка попыталась тренироваться в новых коньках, однако все-таки решила вернуться к поврежденному инвентарю.

"Она боец, ее выступление можно назвать чудом, - сказал Орсер. - Теперь мы должны успешно справиться завтра".

Произвольную программу фигуристки представят на чемпионате России в субботу.