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Чемпионат России по фигурному катанию

Орсер заявил, что Медведева должна справиться с проблемой с коньками в субботу

Фигуристке пришлось выступить в короткой программе в коньках, которые сломались у нее в четверг на предстартовой тренировке
Тренер Брайан Орсер и Евгения Медведева Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Тренер Брайан Орсер и Евгения Медведева
© Сергей Бобылев/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Канадский тренер Брайан Орсер заявил, что его подопечная фигуристка Евгения Медведева должна преодолеть проблему с коньками во время выступления в произвольной программе чемпионата России в субботу. Об этом Орсер заявил ТАСС.

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После короткой программы Медведева занимает пятое место, набрав 71,08 балла. Ей пришлось выступать в коньках, которые сломались у нее в четверг на предстартовой тренировке. Спортсменка попыталась тренироваться в новых коньках, однако все-таки решила вернуться к поврежденному инвентарю.

"Она боец, ее выступление можно назвать чудом, - сказал Орсер. - Теперь мы должны успешно справиться завтра".

Произвольную программу фигуристки представят на чемпионате России в субботу.

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Чемпионат России по фигурному катанию
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