Драчев: личный тренер поможет оценить перспективы биатлониста Бабикова в сборной

ИЖЕВСК, 27 декабря. /ТАСС/. Перспективы биатлониста Антона Бабикова, который ранее покинул расположение сборной России, поможет оценить его тренер Виктор Никитин. Об этом ТАСС рассказал президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

Чемпион мира 2017 года в эстафете Бабиков в середине ноября не выполнил критерии отбора в основную команду страны по итогам контрольных стартов в Тюмени, однако попал в сборную на первый этап Кубка мира благодаря личной лицензии, завоеванной в прошлом сезоне. Заняв в шведском Эстерсунде 14-е место в индивидуальной гонке, Бабиков набрал больше очков, чем три других биатлониста сборной России - Эдуард Латыпов, Дмитрий Малышко и Никита Поршнев. Несмотря на это, тренерский штаб сборной России принял решение не оставлять его в основной команде на второй этап в австрийском Хохфильцене. Тренер биатлониста Виктор Никитин объяснил это тем, что личным тренером Поршнева является старший тренер сборной Сергей Белозеров, а Малышко - главный тренер команды Анатолий Хованцев.

"У нас есть объективные вещи, которые мы должны рассматривать, человек нормально выступал, готовился, просто взять и бросить, на мой взгляд, эта реакция немного эмоциональная. Надо понимать, что у каждого спортсмена есть потенциал, у кого-то очень высокий, у кого-то средний, все биатлонисты способные. Надо было спокойно готовиться, работать. Надо общаться с тренером, какие у него [Бабикова] перспективы и желание дальше работать", - сказал Драчев.

В конце декабря правление СБР утвердило состав сборной для участия в январских этапах Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) и Кубка мира, в нем не оказалось Бабикова. В мужскую команду на этапы Кубка IBU попали Семен Сучилов, Кирилл Стрельцов и Василий Томшин, в женскую - Екатерина Глазырина, Анастасия Поршнева, Полина Шевнина и Анна Никулина. Еще три спортсмена в мужской резервной сборной и два в женской будут названы по окончании "Ижевской винтовки", которая с 26 по 29 декабря проходит в Удмуртии. Бабиков в этих соревнованиях участия не принимает.