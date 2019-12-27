WADA получило уведомление от РУСАДА о несогласии с санкциями

ТАСС, 28 декабря. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило уведомление от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о несогласии с санкциями в отношении российского спорта. Об этом сообщает пресс-служба WADA. 24 декабря общее собрание членов РУСАДА (совет учредителей) приняло рекомендацию наблюдательного совета о несогласии с санкциями WADA. В пятницу РУСАДА отправило уведомление о несогласии с санкциями, теперь WADA подаст уведомление о споре в Спортивный арбитражный суд (CAS).

"WADA подтверждает, что сегодня организация получила официальное уведомление со стороны РУСАДА, в котором выражено несогласие с единогласным решением исполкома WADA от 9 декабря согласиться с рекомендациями комитета по соответствию и признать РУСАДА не соответствующим кодексу организации на срок в четыре года, а также наложить ряд дополнительных санкций", - говорится в заявлении пресс-службы.

"WADA по-прежнему убеждено, что приняло правильное решение 9 декабря, - прокомментировал глава организации Крейг Риди, слова которого приводит пресс-служба. - Предполагаемые последствия санкций являются жесткими для российской стороны, в то же время они надежно защитят целостность чистого спорта во всем мире. Мы будем максимально отстаивать это решение в Спортивном арбитражном суде".

9 декабря исполком WADA единогласно принял решение лишить статуса соответствия РУСАДА. Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: на четыре года Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. Однако до вердикта CAS эти санкции не вступят в силу.