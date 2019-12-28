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НХЛ

Три очка Панарина принесли "Рейнджерс" победу над "Каролиной" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:3
Райан Стром и Артемий Панарин AP Photo/Ben Margot
Описание
Райан Стром и Артемий Панарин
© AP Photo/Ben Margot

ТАСС, 28 декабря. "Нью-Йорк Рейнджерс" дома победил "Каролину" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:3.

В составе победителей отличились Мика Зибанежад (17-я и 34-я минуты), Крис Крайдер (22), российский нападающий Артемий Панарин (28) и Райан Стром (54). Панарин также выступил ассистентом в эпизодах с голами Зибанежада и Строма. Форвард Павел Бучневич очков не набрал. В активе Панарина теперь 48 (21 шайба + 27 передач) баллов за результативность в сезоне, у Бучневича - 21 (6+15).

У проигравших отличились Лукас Уоллмарк (6), Бретт Песке (38) и Себастьян Ахо (42). Российский нападающий Андрей Свечников очков во встрече не набрал. В сезоне на счету форварда 37 (16+21) баллов. Лучшим игроком матча стал Панарин (1+2), второй звездой был признан Зибанежад (2+1), третьей - Крайдер (1+1).

"Каролина" потерпела третье поражение подряд и опустилась на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 46 очков в 38 матчах. "Рейнджерс" занимают 13-ю строчку, имея в активе 40 очков в 37 встречах.

В другом матче дня "Бостон" на выезде победил "Баффало" всухую со счетом 3:0. Голкипер гостей Ярослав Халак провел 50-й матч "на ноль" в НХЛ. По этому показателю он делит 30-е место с Крисом Осгудом в истории лиги. Лидером является Мартин Бродо - 125 матчей "на ноль".

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