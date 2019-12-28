Овечкин отказался от участия в Матче звезд НХЛ 2020 года

ТАСС, 28 декабря. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин не будет участвовать в Матче звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом на своей странице в Twitter сообщила журналистка издания Washington Post Саманта Пелл.
Ovechkin said he wanted to do what was best for his health moving forward into the second half of the season and into the postseason. https://t.co/QFvgSUkXTF— Samantha Pell (@SamanthaJPell) December 28, 2019
По информации источника, причиной отказа стало желание спортсмена взять небольшую паузу перед второй частью сезона и матчами плей-офф. Теперь форвард должен будет пропустить одну встречу регулярного чемпионата НХЛ, которая пройдет либо до, либо после Матча звезд. В прошлом году россиянин тоже отказался от участия в звездном уик-энде по аналогичной причине.
Овечкин был вызван на Матч звезд 11-й раз, однако принимал участие только в семи из них. В 2012 году он бойкотировал мероприятие, сославшись на свою трехматчевую дисквалификацию, которую он получил незадолго до этого. В 2016 году Овечкин не поехал на Матч звезд из-за травмы, его заменил соотечественник Евгений Кузнецов.
Неделю назад нападающего в третий раз подряд выбрали капитаном сборной Столичного дивизиона. Капитаны команд Матча звезд НХЛ определялись по итогам голосования болельщиков. Остальных игроков позже выберет департамент хоккейных операций лиги. Тренеры команд с наибольшим коэффициентом побед в дивизионе будут руководить игрой соответствующих сборных.
В текущем сезоне Овечкин провел 39 матчей в регулярном чемпионате. В активе капитана "Вашингтона" 37 (23 гола + 14 передач) очков. Звездный уик-энд пройдет с 25 по 26 января 2020 года в Сент-Луисе.