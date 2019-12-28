Овечкин отказался от участия в Матче звезд НХЛ 2020 года

ТАСС, 28 декабря. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин не будет участвовать в Матче звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом на своей странице в Twitter сообщила журналистка издания Washington Post Саманта Пелл.

По информации источника, причиной отказа стало желание спортсмена взять небольшую паузу перед второй частью сезона и матчами плей-офф. Теперь форвард должен будет пропустить одну встречу регулярного чемпионата НХЛ, которая пройдет либо до, либо после Матча звезд. В прошлом году россиянин тоже отказался от участия в звездном уик-энде по аналогичной причине.

Овечкин был вызван на Матч звезд 11-й раз, однако принимал участие только в семи из них. В 2012 году он бойкотировал мероприятие, сославшись на свою трехматчевую дисквалификацию, которую он получил незадолго до этого. В 2016 году Овечкин не поехал на Матч звезд из-за травмы, его заменил соотечественник Евгений Кузнецов.

Неделю назад нападающего в третий раз подряд выбрали капитаном сборной Столичного дивизиона. Капитаны команд Матча звезд НХЛ определялись по итогам голосования болельщиков. Остальных игроков позже выберет департамент хоккейных операций лиги. Тренеры команд с наибольшим коэффициентом побед в дивизионе будут руководить игрой соответствующих сборных.

В текущем сезоне Овечкин провел 39 матчей в регулярном чемпионате. В активе капитана "Вашингтона" 37 (23 гола + 14 передач) очков. Звездный уик-энд пройдет с 25 по 26 января 2020 года в Сент-Луисе.